Es war eine der spannendsten Folgen in der GZSZ-Geschichte! Serienbösewicht Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (57), wurde nach einem fiesen Bauchschuss bei lebendigem Leibe in einem Wald verbuddelt! Diese aufreibenden Szenen hatte RTL vor der Ausstrahlung im großen Stil mit Fotos des Erschossenen im Netz angeteasert. Und der Plan des Senders ging super auf: Zahlreiche Zuschauer schalteten am Freitagabend den Fernseher ein – Episode 6575 erntete Mega-Quoten!

Wie nun das Onlinemagazin DWDL berichtete, lockte die neuste Folge der Kultschnulze am Freitagabend stolze 2,69 Millionen Zuschauer an! Damit sicherte die Serie sich in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 23,4 Prozent. Aber der wohl beachtlichste Erfolg war: GZSZ ergatterte den Titel der meistgesehenen Sendung des Tages! Dabei war die Konkurrenz groß, denn am Abend startete auch die neue Staffel einer beliebten Reality-Show.

Am gleichen Tag fand der Serienauftakt von Promi Big Brother statt – und der hatte es wirklich in sich. Die Fans konnten unter anderem DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) und Ex-Bachelor Daniel Völz (33) bei ihrem Einzug in den Container beobachten. Außerdem lieferte Youtube-Babe Katja Krasavice (22) gemeinsam mit Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) die ersten heißen Duschszenen!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Jo Gerner und Sascha Keller alias Wolfgang Bahro und Aaron Thiesse bei GZSZ

Anzeige

Getty Images "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de