Reality-TV-Star Kylie Jenner (21) rockt aktuell die Cover der Hochglanzhefte weltweit! Als jüngste Selfmade-Millionärin jemals landete das Foto der Beauty in der Juliausgabe des Wirtschaftsblattes Forbes. Wenig später posierten die Make-up-Mogulin und ihr Schatz Travis Scott (26) gemeinsam für das Männermagazin GQ. Jetzt kann die Mama von Stormi Webster einen weiteren Erfolg verbuchen: Kylies Bild ziert nun die Frontseite der australischen Vogue!

Der Schnappschuss des Keeping up with the Kardashians-Stars wird auf der Septemberausgabe der Vogue zu sehen sein: Im sexy Herbst-Look posiert Kylie für die Kamera – für diesen Anlass bekam die junge Mami ein ungewohnt schlichtes Make-up verpasst. Das dazugehörige Interview führte ausgerechnet ihre Schwester Kendall Jenner (22) mit ihr! Darin sprach die 21-Jährige über ihr Leben als Karrierefrau und Mutter.

Damit ist Kylie aber längst nicht die einzige Kardashian-Jenner-Lady, der diese Ehre bereits zuteilwurde: Auch Kim (37) modelte schon sieben Mal für die Vogue – Kendall bereits stolze 13 Mal! Wie gefällt euch Kylies Cover? Stimmt ab!

Forbes Kylie Jenner auf dem Forbes-Cover

Pap Nation / SplashNews.com Kylie Jenner an ihrem 21. Geburtstag in Los Angeles

Vogue India Kendall Jenner auf dem Cover der indischen Vogue

