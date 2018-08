Kannten sich Chethrin Schulze (25) und Daniel Völz (33) schon vor Promi Big Brother? Dem Ex-Love Island-Babe und dem amtierenden Bachelor wurde vor einigen Monaten eine Affäre angedichtet – ihr angebliches Techtelmechtel soll sogar der wahre Grund für die Trennung von Daniel und seiner Ex-Freundin Kristina Yantsen gewesen sein. Die vermeintlichen Turteltauben versicherten aber bisher, dass sie sich nicht kennen würden. An dieser Geschichte halten die Reality-Sternchen im TV-Container fest – doch die Zuschauer glauben den beiden nicht!

Der frühere Rosenverteiler und die Ex-Curvy Supermodel-Kandidaten wollen sich bisher nur einmal in ihrem Leben flüchtig getroffen haben – und zwar in einem Fitnesstudio in Berlin. Bei Twitter zweifeln die User allerdings an dieser Version: "So eine schlechte Geschichte. Gleich erzählt Mama Wollny, sie wäre noch Jungfrau" und "Daniel und Chethrin spielen schlechter, als die Klasse 4b das Weihnachtsmärchen", lauten zum Beispiel zwei der Kommentare auf der Social-Media-Plattform. Und ein Internetnutzer bemerkt ironisch: "Daniel ist bekannt für seine Ehrlichkeit und seinen geringen Verschleiß an Frauen".

Am Ende kennen natürlich nur Daniel und Chethrin die Wahrheit – aber vielleicht werden die beiden in der Patchwork-WG ein Paar? Das ist zumindest die Mission ihrer Mitbewohnerin Sophia Vegas (30): "Chethrin steht total auf ihn. Sobald ich den Namen sage, fängt sie schon an zu kichern", bemerkte die werdende Mutter in der ersten Folge. Aus diesem Grund möchte die Plastik-Blondine Amor spielen und Chethrin zum verspäteten Beziehungs-Glück mit dem Immobilienmakler verhelfen!

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck; MG RTL D / Arya Shirazi; Love Island, RTL II Sophia Vegas mit Daniel Völz und Chethrin Schulze

