Mike Heiter genießt die Freuden des Papa-Daseins! Das erste Baby des ehemaligen Love Island-Kandidaten und seiner Liebsten Elena Miras (26) erblickte vor über zwei Wochen das Licht der Welt. Der Muskelmann konnte arbeitsbedingt die ersten Wochen nicht sonderlich innig mit seinem Töchterchen Aylen in der Schweiz verbringen – er befand sich in Deutschland. Doch endlich kann der Sportfan seine Liebste in die Arme schließen – und genießt liebevolle Kuschelmomente mit der Kleinen!

Den putzigen Papa-Tochter-Moment ihrer beiden Lieblinge hielt Elena in ihrer Instagram-Story fest: Entspannt liegt die kleine Aylen auf der Brust ihres Papis und kuschelt sich zärtlich an ihren Beschützer. Bei der entspannten Schmusesession macht natürlich auch die Neu-Mami mit. Total glücklich schmiegt sich die Brünette an ihren großen und kleinen Schatz, wie sie in einem Social-Media-Video zeigt.

Auf den Aufnahmen ist auch eindeutig der Hinterkopf der süßen Aylen zu erkennen: Der ist mit dunklen Haaren bedeckt, da kommt das Mädchen total nach der Mama! Und auch sonst scheint der Wonneproppen viel von Elena geerbt zu haben, wie die auf Social Media offenbart hat: "Die Kleine wird auf jeden Fall so aussehen wie ich. Weil sie hat meine Nase bekommen, meine Lippen, meine Augen. Sie ist so süß. Sie hat sogar die Grübchen, wenn ich lache."

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Freundin Elena Miras und der gemeinsamen Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und die gemeinsame Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-"Love Island"-Kandidatin

