Wer soll in die Fußstapfen von Jens Hilbert (40), Ben Tewaag (42), David Odonkor (34) und Co. treten? Seit vergangenem Freitag flimmert die sechste Staffel von Promi Big Brother über die Mattscheiben – und zwar so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Ob das an der diesjährigen Bewohner-Besetzung liegt? Schließlich sind einige interessante Charaktere (oder wie Silvia Wollny sagen würde: "Kakterien") in den berühmtesten Container Deutschlands gezogen. Aber welcher der zwölf TV-Insassen hat tatsächlich Chancen, die Siegerprämie von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen?

Bei den Promiflash-Lesern sind vor allem Mama Silvia Wollny (53), Nackt-YouTuberin Katja Krasavice (22) und Kuppelshow-Kandidat Johannes Haller (30) sehr beliebt. Ob sich das inzwischen geändert hat? Der eine oder andere Mitbewohner könnte in puncto Unterhaltungsfaktor zumindest am Favoriten-Stuhlbein sägen. Zum Beispiel OP-Suchti Sophia Vegas (30), die vor laufenden Kameras ihre Schwangerschaft verkündet hat oder Love Island-Teilnehmerin Chethrin Schulze (25), der eine Affäre mit dem amtierenden Bachelor und PBB-Mitstreiter Daniel Völz (33) nachgesagt wird. Inzwischen hat die blonde Berlinerin ebenfalls Interesse an Neuzugang Umut Kekilli (34) gezeigt – und auch der Ex von Natascha Ochsenknecht (54) scheint an der Quasselstrippe Gefallen zu finden. Ob dieses aufkeimende Beziehungsdreieck am Ende einen der Beteiligten zum Sieg führt? Oder mausert sich Gute-Laune-Bär und DSDS-Star Alphonso Williams (56) mit seinem 24-Stunden-Optimismus zum Publikumsliebling?

Cora Schumacher (41) AKA "Caro Motorsport", der selbst ernannte Badboy und Ex-Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch (33), die ehemalige Marienhof-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55) und der Schweizer Hellseher Mike Shiva (54) sorgten bisher allerdings – bis auf flüchtige Episoden – weniger für Gesprächsstoff. Ob ihnen die Zurückhaltung am Ende den Sieg kostet? Was glaubt ihr, wer die Show als letzter verlässt? Stimmt ab!

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller, Bewohner bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Alphonso Williams, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck Cora Schumacher, "Promi Big Brother"-Kandidatin

