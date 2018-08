Morgen Miller (31) teilt den letzten Moment mit ihrer sterbenden Tochter jetzt mit der ganzen Welt. Mitte Juni verloren der Olympia-Sieger Bode Miller (40) und seine Frau ihr jüngstes Kind nach einem dramatischen Pool-Unfall. Die kleine Emeline (✝1) war in das Becken gestürzt, fast ertrunken und später im Krankenhaus an den Folgen verstorben. Nun erinnerte sich Morgan an den schlimmsten Moment ihres Lebens zurück: den Abschied von der kleinen Emmy. Das letzte gemeinsame Foto mit ihrer Tochter in der Notaufnahme postete sie mit emotionalen Worten auf Instagram: "Als ich dich in diesem Moment in meinen Armen hielt, habe ich dir gesagt, dass du immer noch die Welt verändern und Berge versetzen könntest. Dein Fußabdruck wird für immer auf dieser Welt bleiben. Ich liebe dich, Babygirl."

