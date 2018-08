Bei dieser Romantik-Offensive konnte Daniel Völz (33) einfach nicht nein sagen! In diesem Jahr hatte er als Bachelor die Qual der Wahl, denn gleich 24 Frauen wollten das Herz des smarten Berliners für sich gewinnen. Runde für Runde entschied der 33-Jährige, welche der Kandidatinnen von ihm eine Rose erhalten und so weiter auf ein Happy End mit ihm hoffen durfte. Doch in einem Fall wurde ihm die Entscheidung abgenommen.

Aktuell ist Daniel einer von zwölf Promis, die bei Promi Big Brother um den Sieg kämpfen. Vor den ständig laufenden Kameras geriet er mit Mitbewohner und Ex-Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch (33) über seine Zeit als Rosenkavalier ins Plaudern. Dabei offenbarte der Reality-TV-Star, dass es bei einer "Nacht der Rosen" zu einer ungeplanten Schnittblumen-Vergabe kam. Denn eigentlich wollte Daniel sich schon in Folge fünf von Hamburgerin Janine Christin Wallat (Platz vier) verabschieden. Ihr seitenlanger Liebesbrief habe diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Der Funke war nicht übergesprungen und dann kam die da an und liest mir diesen Brief vor. Ich konnte das dann nicht bringen", erklärte Daniel Pascal sein Dilemma.

Besonders schockiert habe den Single allerdings das Verhalten der Girls: "Als ich die alle zum ersten Mal kennengelernt habe, habe ich gedacht, 'Oh, die sind ja alle nett und voll süß.' Alle wie die Zuckerpuppen – und dann sehe ich so die erste Folge, wie die da abgehen in diesem Haus und sich beschimpfen." Das Gezeter hat den amtierenden Bachelor offensichtlich schwer erschüttert, denn zu keiner der über zwanzig Frauen habe er heute noch Kontakt.

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Behrenbruch, Teilnehmer an "Promi Big Brother" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Janine Christin, Bachelor-Kandidatin 2018

