Silvia Wollny (53) lüftete jetzt ihr düsteres Familiengeheimnis! Die elffache Mama, die durch die Familien-Doku Die Wollnys an Bekanntheit erlangte, verweilt seit vergangenem Freitag im Promi Big Brother-Container. Neben täglichen Duellen in der Arena und der freiwilligen Hausarbeit, der die blonde Powerfrau fleißig nachkommt, bleibt auch Zeit für tief gehende Gespräche mit ihren Mitstreitern. Als Daniel Völz (33) sie am Frühstückstisch nichts ahnend fragte, ob sie Geschwister habe, sprudelte ihr trauriges Familienschicksal aus ihr heraus: Am Totenbett ihrer Mutter erhielt sie entsetzliche Neuigkeiten.

"Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern, aber habe keinen Kontakt mit denen", ließ Silvia in der Sendung vom Sonntag die erste Bombe platzen. Sie erklärte dem Ex-Bachelor auch gleich den Grund dafür: "Eine Familie mit elf Kindern ist eben zu asozial." Auch nach der Trennung von Harald sei keiner ihrer Geschwister für sie da gewesen. Doch es kommt noch härter: Kurz vor dem Tod ihrer Mutter habe sie erfahren, dass ihr Vater gar nicht ihr leiblicher Vater sei. Ihre Mutter habe ihr lediglich ein Bild eines Amerikaners unter die Nase gehalten und gesagt: "Das ist er. Er ist Amerikaner. Aber den wirst du eh nicht finden." Für die 53-Jährige war das Schlimmste an der ganzen Story, dass ihre Geschwister davon wussten und ihr nichts gesagt haben.

Das stolze Großfamilienoberhaupt zog ein Fazit, das vor allem seine Fans erschüttern durfte. "Plötzlich weiß man, warum du für alles bestraft wurdest, warum du Prügel bekommen hast und die anderen nicht", lauteten ihre nachdenklichen Worte, die auch ihrem Gesprächspartner die Sprache verschlugen. Kein Wunder also, dass Silvia so tough wirkt.

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de