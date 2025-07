"Zu 100 Prozent": Diese Beauty-Eingriffe plant Anna Lippke

Anna Lippke hat in einem Interview mit Promiflash über ihre zukünftigen Pläne in Sachen Beauty-Eingriffe gesprochen. Die Influencerin kämpft nach ihrer beeindruckenden Gewichtsabnahme von 50 Kilogramm mit überschüssiger Haut und möchte dieses Problem gerne in Angriff nehmen. Bisher gibt es zwar noch keinen genauen OP-Termin, dennoch verrät Anna: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich auf jeden Fall irgendwann noch meine Beinstraffung machen lassen werde. Und mit Sicherheit auch eine Oberkörper-, also Thorax- beziehungsweise Armstraffung."

Der Weg dahin ist jedoch von vielen Überlegungen geprägt. Besonders die Narben, die bei solchen Operationen entstehen, hielten die Social-Media-Persönlichkeit zunächst davon ab, sich für weitere Eingriffe zu entscheiden. Anna erklärt scherzhaft gegenüber Promiflash: "Manchmal denke ich mir, das sieht später aus wie Frankensteins Braut, wenn ich überall Narben habe." Dennoch scheint sie mittlerweile einen anderen Blick auf die Situation gewonnen zu haben. Der Wunsch, die störende Haut loszuwerden, wiegt für sie schwerer als die Bedenken wegen der Narben.

Anna hatte im Gespräch mit Promiflash bereits verraten, dass sie zwei größere Beauty-OPs hinter sich hat. "Ich hatte eine Brust- und eine Bauchdeckenstraffung. Also zwei Eingriffe bisher", plauderte die Berlinerin aus. Besonders der überschüssige Hautlappen am Bauch war für sie immer ein großes Problem. Im Interview betonte Anna, dass Sport und Cremes dagegen nichts ausrichten konnten und sie deshalb den Schritt zum Beauty-Doc wagte. "Das hat etwas mit dem eigenen Bindegewebe zu tun", stellte sie klar und zeigte sich im Nachhinein überglücklich mit dem Ergebnis.

