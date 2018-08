Familienausflug im Schatten der Traumfabrik! Jennifer Garner (46) ist nicht nur eine liebevolle Mutter, sondern auch ein gefeierter Hollywood-Star. Unter anderem spielte sie mit in Filmen wie "Electra" oder der Komödie "30 über Nacht". Für ihre Leistungen auf der Leinwand wurde ihr am Montag ein Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles verliehen. Solch ein freudiges Ereignis feiert man am besten mit der Familie, dachte sich wohl die Schauspielerin – sie brachte gleich den ganzen Garner-Klan mit.

Wie Vip in einem Video zeigt, waren bei der Stern-Enthüllung nicht nur ihr Sohn Samuel (6) und die beiden Töchter Violet (12) und Seraphina (9) dabei. Jennifer hatte auch ihren Papa William, Mama Patricia, ihre Schwestern Susannah und Melissa im Schlepptau. Es flossen Tränen der Freude und Jennifer strahlte bis über beide Ohren. Zu den zahlreichen Zuschauern gesellten sich auch Breaking Bad-Star Bryan Cranston (62) und die Schauspiel-Kollegen Judy Greer und Steve Carell (56).

Ben Affleck (46), der Vater von Jens drei Kindern, ließ sich bei dem Event nicht blicken. Seit 2015 lebt das einstige Traumpaar getrennt. Was haltet ihr davon, dass die 46-Jährige bei der Stern-Verleihung in Begleitung ihrer Liebsten war? Stimmt ab!

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame 2018

Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Steve Carell und Jennifer Garner 2018 in Hollywood

Anzeige

London Entertainment /Splash Ben Affleck und Jennifer Garner in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de