Ein Kind zu bekommen, ist wirklich das größte Wunder überhaupt! Dieses Wunder erlebt aktuell auch Reality-TV-Sternchen Sophia Vegas (ehemals Wollersheim). Vor einem Millionenpublikum verkündete der OP-Suchti vor wenigen Tagen bei Promi Big Brother, dass er in anderen Umständen sei. Eine Sensation, denn nicht einmal die eigene Familie oder Freunde wussten von dem kleinen Bauchbewohner. Während sich die meisten Mitbewohner für die 30-Jährige gefreut haben, hatte Mitinsassin und Vollblut-Mutti Silvia Wollny (53) mit der Art und Weise der Schwangerschafts-Verkündung ihre Probleme. Für die elffache Mama ist das alles eine ausgeklügelte PR-Strategie – und mit dieser Meinung steht Silvia nicht alleine da.

Will Sophia Aufmerksamkeit um jeden Preis? Davon ist Silvia fest überzeugt. Aber auch abseits von Deutschlands härtester Herberge sorgt die Schwangerschaftsmeldung der Blondine für Fassungslosigkeit. Beim Audi Ascot Renntag bei Hannover machte der erprobte Reality-TV-Star Julian F.M. Stoeckel (31) deutlich, auf welcher Seite er steht: "Ich finde, die eigenen Kinder, die eigene Schwangerschaft zu promoten, zu verkaufen oder zu bebildern ist furchtbar. Einfach furchtbar!”

Dass die Neuigkeiten zu solch einer Sensation aufgebauscht werden, hält der Designer für fragwürdig, dennoch wisse er ganz genau, warum die Ex von Bert Wollersheim (67) diesen Schritt geht: Sophia reihe sich ein in die Riege der Reality-Stars, die weder schauspielern, singen noch moderieren können. Um jedoch öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen, müsse eben das Privatleben vermarktet werden. Für den einstigen Dschungelcamp-Insassen auch absolut in Ordnung – allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt: Denn ein Kind für PR-Zwecke zu missbrauchen, hält Julian für ein absolutes No-Go.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-TV-Star

P.Hoffmann/WENN.com Julian F. M. Stoeckel 2018 beim Audi Ascot Renntag bei Hannover

Cinamon Red/WENN.com Julian F.M. Stoeckel beim "TK Maxx"-Event in Berlin

