Fand das erste Zusammentreffen von Chethrin Schulze (25) und Daniel Völz (33) wirklich erst bei Promi Big Brother statt? Vor einiger Zeit hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich zwischen der Love Island-Bekanntheit und dem Ex-Bachelor eine heiße Affäre entwickelt haben soll. Sogar eine Mitschuld an der Trennung von Kristina Yantsen soll die Blondine tragen. Die beiden stritten dies zwar vehement ab und betonen auch aktuell im "Promi Big Brother"-Haus immer wieder, sich vorher nie über den Weg gelaufen zu sein – so richtig überzeugt sind die meisten Zuschauer jedoch nicht. Die Reality-TV-Profis Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) sind sich allerdings absolut sicher, dass es zuvor kein Kennenlernen gegeben habe!

Im Promifash-Interview gaben sie ihre Meinung zu den wilden Spekulationen um die beiden TV-Sternchen bekannt: "Ich glaube, die haben sich das erste Mal gesehen jetzt", behauptete der Ex-Bachelorette-Boy. "Ich habe mit ihr zwischendurch mal geschrieben und da meinte sie auch: 'Nein, ich habe ihn bis dato noch nie gesehen!'" Seine bessere Hälfte ist nahezu der gleichen Ansicht: "Ich glaube, dass sie sich wenn, dann mal auf einem Event über den Weg gelaufen sind oder im Fitnessstudio. Oder vielleicht mal eine Reaktion auf eine Instagram-Story." Dass es zu einem direkten Kontakt gekommen ist, zweifle Jessi auch stark an.

Sollten Chetrin und Daniel nun tatsächlich – nach ihrem realen Kennenlernen – miteinander anbändeln, hielte sich die Begeisterung beim Kuppelshow-Paar jedoch in Grenzen: "Wenn sie zusammen sein wollen, sollen sie zusammen sein. Ich würde Chethrin aber einen anderen Partner wünschen", gab Nik offen zu.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2018

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder beim Audi Ascott Rennen in Hannover

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

