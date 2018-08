Kommen sich Chethrin Schulze (25) und Daniel Völz (33) jetzt endlich näher? Nachdem den beiden bereits vor Monaten eine Liaison nachgesagt wurde, bahnt sich auch im Promi Big Brother-Haus seit einigen Tagen eine Romanze an. Das Model wirft dem diesjährigen Bachelor jedenfalls immer wieder verliebte Blicke zu. Seit Dienstagabend sind die beiden nun endlich gemeinsam in einem Bereich – und nutzen gleich die erste Nacht für eine ausgiebige Kuschelsession!

Nachdem Chethrin von ihren Mitbewohnern von der Promi BB-Baustelle in den luxuriösen Bereich gewählt wurde, verliert sie beim Flirten nicht viel Zeit. Auf dem Sofa macht sie dem Junggesellen Daniel schöne Augen. Da die Betten in der Villa langsam knapp werden, zerbrechen sich die beiden wenig später den Kopf über die Schlafsituation. Die Blondine schlägt dem Rosenkavalier vor, neben Johannes Haller (30) zu liegen. "Da ist es mir zu stickig", lehnt der 33-Jährige diesen Vorschlag ab. Also machen es sich beide einfach auf der Couch gemütlich. Kopf an Kopf gekuschelt schlafen sie schließlich im Wohnzimmer ein. Die Singlelady krault dem Immobilienmakler sogar zärtlich den Arm.

In den vergangenen Tagen gab Chethrin bereits offen zu, dass sie durchaus Gefallen an Daniel gefunden hätte. Der TV-Star konnte nicht nur mit seiner Optik bei der 25-Jährigen punkten: "Ich würde schon sagen, dass es irgendwie Parallelen zwischen ihm und mir gibt", bekundetet sie im Gespräch mit Alphonso Williams (56) Interesse an dem Hundeliebhaber.

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

