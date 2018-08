Sprühen jetzt doch bald die Funken zwischen Chethrin Schulze (25) und Daniel Völz (33)? Bereits vor Monaten wurde dem amtierenden Bachelor und dem ehemaligen Curvy Supermodel eine Affäre angedichtet – die Blondine soll sogar ihre Finger bei der Trennung von Daniel und seiner Auserwählten Kristina Yantsen im Spiel gehabt haben. Die vermeintlichen Turteltauben bestritten das bisher aber vehement. Knistert es im Promi Big Brother-Container nun zwischen den beiden? Chethrin schwärmte zumindest von dem Rosenkavalier!

In der Folge am Montagabend plauderte die Influencerin mit ihrer neuen Busenfreundin Sophia Vegas (30) über den dunkelhaarigen Hottie. "Wir müssen uns noch mal austauschen. Ich habe ja mit Daniel geredet, das erste Mal", betonte Chethrin gleich am Anfang. Anders als gedacht, sei der Immobilienmakler gar nicht so langweilig, wie sie erwartet hatte. "Der war voll lustig. Der hat ein Ding nach dem anderen gerissen", erzählte sie der Bald-Mama. "Als wir alleine geredet haben, fand ich den voll sympathisch", erinnerte sich Chethrin – in der Gruppe habe Daniel sie allerdings nicht vom Hocker gerissen.

Während die Zuschauer Daniel und Chethrin nicht glauben, dass die beiden sich vorher noch nie gesehen haben, hat Sophia nur eine Sache im Kopf: Sie will die beiden verkuppeln! "Chethrin steht total auf ihn. Sobald ich den Namen sage, fängt sie schon an zu kichern", freute sich das Busenwunder bereits beim Einzug in die Promi-Villa. Sie fasste einen Entschluss: Sie will Amor spielen! Ob ihr das gelingen wird? Was sagt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

SAT.1/Marc Rehbeck; MG RTL D / Arya Shirazi; Love Island, RTL II Sophia Vegas mit Daniel Völz und Chethrin Schulze

