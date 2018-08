Hat Sophia Vegas' (30) OP-Wahn nun Konsequenzen? Die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) sorgte im Promi Big Brother-Haus für eine echte Knallerüberraschung: Sie erwartet ein Kind! Nachdem Sophia sich vor einiger Zeit vier Rippen für ihre XXS-Taille entfernt lassen hatte, kam schnell die Frage auf, ob ihr Körper überhaupt genug Platz für ein Baby hergibt. Doch bei der extrem schmalen Körpermitte ist bei Sophia bei Weitem nicht Schluss – sie ist schließlich auch für ihre gemachte, üppige Oberweite bekannt. Besteht bei so viel Silikon in den Brüsten überhaupt die Möglichkeit, auf natürliche Weise ein Baby zu stillen?

Promiflash hat beim Chefarzt der Geburtsmedizin des Vivantes Klinikums Neukölln, Dr. Dietmar Schlembach, mal genauer nachgehakt: "Ein Brustimplantat ist per se keine Konter-Indikation für das Stillen. Es hängt von der Art des Eingriffes ab", verriet der Experte. "Wenn die Implantate unter dem Brustmuskel platziert wurden und das Drüsengewebe und die Milchausführungsgänge beziehungsweise die Brustwarze neu versetzt wurden, ist Stillen möglich." Eine Ausnahme stelle es allerdings dar, wenn überhaupt kein Brustgewebe mehr vorhanden ist und die Ausführungsgänge des Drüsengewebes abgeschnitten wurden – dann funktioniere die Kindsernährung über die mütterliche Brust nicht mehr.

Sophia weist eine stattliche Körbchengröße von 70K vor und es ist nicht bekannt, ob noch etwas von ihrem eigenen Brustgewebe übrig geblieben ist. Komplikationen in der Schwangerschaft an sich sind für das Heranwachsende nicht zu erwarten, erklärte Dr. Schlembach. Jedoch könne es für die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin zu vermehrten Beschwerden kommen.

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

Ralf Succo/WENN Sophia Wollersheim bei Madame Tussauds in Berlin

