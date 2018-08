Dieser Exit würfelt einfach alles durcheinander! Vor wenigen Stunden erschütterte diese Nachricht wohl so manchen Die Wollnys-Fan: Kult-Mama Silvia (53), unangefochtenes Oberhaupt der beliebten Reality-TV-Familie, musste Promi Big Brother aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Wie der Sender in einer Pressemitteilung enthüllte, sei sie aktuell bereits auf dem Weg zurück zu ihrer Familie. Doch wer nimmt jetzt denn nur Silvias Favoritenrolle ein?

Die Promiflash-Leser waren sich jedenfalls sicher, dass Silvia sich in der diesjährigen Staffel den Sieg schnappt – gleich mehrere Tage hintereinander landete sie mit großem Abstand auf der Ranking-Spitze. Selbst ihre Lästerattacke gegen die schwangere Sophia Wollersheim (30) konnte daran nichts ändern: Auch in der aktuellsten Umfrage sicherte Silvia sich mit 35,5 Prozent noch die deutliche Mehrheit der Stimmen. Dass der Promi-BB-Sieg ins Hause Wollny kommt, ist nun allerdings vom Tisch. Doch wer hat jetzt die größten Chancen?

Höchstwahrscheinlich avanciert Johannes Haller (30) zum heißesten Siegerkandidaten! Mit 23,8 Prozent sicherte er sich zuletzt den zweiten Platz in der Beliebtheitsskala – sein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und seine diplomatische Art scheinen bei den Zuschauern wohl anzukommen. Wen seht ihr nach Silvia Wollnys Ausstieg an der "Promi Big Brother"-Spitze? Stimmt in der Umfrage ab!

Facebook / silvia.wollny Silvia Wollny

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller für "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de