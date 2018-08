Bei Robin Thicke (41) und April Love Geary (23) geht es Schlag auf Schlag! Erst im Februar dieses Jahres waren der Musiker und seine Freundin Eltern einer kleinen Tochter geworden. Gemeinsam mit Robins Sohnemann Julian Fuego Thicke (8) und Mini-Maus Mia Love Thicke genossen die Turteltauben seitdem das Leben als kleine Familie – doch nun ertönt schon bald erneut Babygeschrei im Haus: Auf Social Media verkündeten die beiden nun stolz, dass sie bereits den nächsten Nachwuchs erwarten!

Was für eine Überraschung: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der "Blurred Lines"-Interpret jetzt ein kurzes Video eines Ultraschalls. Zu dem rührenden Clip schrieb er glücklich: "Sie sagten, wir könnten keine weitere Hymne machen. Also machten wir eine neue Hymne! Danke April!" Seine Liebste wählte ebenfalls einen zuckersüßen Weg der Bekanntmachung: Auf einem Foto hält Töchterchen Mia strahlend das erste Schwarz-Weiß-Bildchen ihres Geschwisterchens in der Hand.

Neben der freudigen Botschaft verriet April ein weiteres süßes Detail ihrer Schwangerschaft: Der errechnete Geburtstermin falle laut der Ärzte ausgerechnet auf Robins Geburtstag im kommenden März – damit ist die schöne Brünette bereits im dritten Monat schwanger. "Wir erfahren am Sonntag das Geschlecht!", erklärte sie zudem stolz.

