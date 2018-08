Werden aus Musikerkollegen jetzt etwa Turteltauben? Mit ihrem Titelsong zu "Fifty Shades Freed" landeten Rita Ora (27) und Liam Payne (24) im Januar einen echten Hit. Doch mehr als eine Freundschaft unter Sängern soll die beiden Superstars bis jetzt nicht verbunden haben. Ihr gemeinsamer Auftritt auf dem Kickoff-Konzert vor den MTV Video Music Awards am vergangenen Sonntag sprach aber eine andere Sprache. Ein Körpersprache-Experte ist sich sicher: Zwischen Liam und Rita geht was!

Bei der Performance ihres Songs "For you" in New York passte kaum mehr ein Blatt zwischen das Gesangsduo! Immer wieder warf Rita die Arme um den 24-Jährigen und tanzte ihn frech von der Seite an. Auch hinter der Bühne soll es zwischen den beiden ordentlich geknistert haben, wie Mirror berichtete. In Gesprächen vertieft sollen die beiden nur Augen füreinander gehabt haben. Für die Fachfrau Judi James ein klares Zeichen: "Der Auftritt wirft ein ganz anderes Licht auf die Beziehung von Liam und Rita. Sie stehen sich offensichtlich viel näher, als bei ihren vorherigen gemeinsamen Performances, als Liam sich gerade von Cheryl getrennt hatte. Damals hatte das auf der Bühne eher wie Fake-Flirten ausgesehen", erklärte sie dem britischen Magazin. Liams Haltung verrate außerdem, dass er sich in Ritas Gegenwart wohler fühle als bei seiner Ex. Kurz vor dem Liebes-Aus habe der Brite viel steifer gewirkt.

Von dem heißen Auftritt teilte Liam sogar ein Foto in seiner Instagram-Story, auf der die beiden verliebt ihre Köpfe aneinander lehnten. Dazu schrieb der Ex-One Direction Star: "Das hat wirklich Spaß gemacht, Rita." Zu den Turtelgerüchten äußerte sich aber bisher weder Rita noch der ehemalige Boyband-Hottie.

Getty Images Rita Ora bei den VMAs 2018 in New York

Getty Images Liam Payne bei den VMAs 2018 in New York

Pascal Le Segretain/Getty Images Liam Payne und Rita Ora

