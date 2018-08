Sie legten sich freiwillig unters Messer! Zwei Wochen lang hockten die Promi Big Brother-Sternchen um TV-Mutter Silvia Wollny (53), Bachelor Daniel Völz (33) und Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Johannes Haller (30) im TV-Container aufeinander. Genug Zeit für die zwölf Bewohner, um sich besser kennenzulernen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Vor allem die weiblichen Insassen verbindet eine Sache miteinander: Die meisten Promi-Damen waren schon einmal beim Beauty-Doc!

Vor allem Wollny-Oberhaupt Silvia und Ex-Marienhof-Star Nicole Belstler-Boettcher (55) sprachen im BB-Haus offen über ihre Schönheitsoperationen. Elffach-Mama Silvia nahm vor ein paar Monaten stolze 50 Kilo ab – und ließ sich danach den Bauchlappen entfernen. Anschließend lag sie wegen einer Fettabsaugung an den Armen auf dem OP-Tisch, mit dem Ergebnis war sie allerdings nicht zufrieden: "Der hat nur aufgeschnitten und wieder zugemacht. Es sollte im Grunde hier das Überflüssige weg, aber: gar nix! Ich sag dir, das waren Schmerzen, bis in die Achseln hier oben rein!" Auch Nicole hat keine guten Erinnerungen an ihren Besuch beim Schönheitsdoktor. Sie ließ sich Falten unterspritzen. "Das hat sich alles verkapselt, und dann hat der Arzt gesagt, er macht mir das weg. Meine Gesichtsnerven sind hier total durchtrennt. Deshalb kann ich auch nicht so weit lachen", gab sie in der Sendung zu.

Damit ist die Liste der operierten Promi-Bewohnerinnen allerdings noch lange nicht zu Ende. Die bekannteste Plastik-Blondine im Haus ist wohl Sophia Vegas (30). Die werdende Mama ließ sich unter anderem die Brüste vergrößern, die Lippen aufspritzen und die Rippen entfernen. Auch Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22) nahm Korrekturen vor: Mindestens eine Brustvergrößerung, eine Nasenkorrektur und ein Lippen-Tuning hat sie hinter sich. Dem steht Love Island-Babe Chethrin Schulze (25) in Nichts nach, sie ließ sich wegen einer Lippen-Aufspritzung beim Doktor blicken.

SAT.1/Marc Rehbeck Nicole Belstler-Boettcher, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze im "Promi Big Brother"-Haus

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidaten

