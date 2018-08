Sie sorgte für eine der größten Baby-Überraschungen der Promiwelt in diesem Jahr: Sophia Vegas (30) erwartet ihr erstes Kind! Das verriet sie vor einem Millionen-TV-Publikum im Promi Big Brother-Haus. Über ihren Freund und Vater des Ungeborenen ist noch nicht allzu viel bekannt. Das weiß man allerdings schon: Er heißt Dan und ist ein wohlhabender Geschäftsmann aus Los Angeles. Sophias beste Freunde plauderten jetzt noch aus: Die werdende Mutter ist verliebt wie ein Teenie!

Bei Akte Spezial verrieten Marcel Walz (32) und Dominik Jurczek, die BFFs der Blondine, wie verliebt sie in ihren Partner ist. "Sie sind in love. 'Baby', 'Darling', das geht den ganzen Tag nur so. Da merkt man, dass sie zusammen passen", erzählte Domi. Vor einem halben Jahr soll Sophia den beiden ihren neuen Freund vorgestellt haben. Bei einem gemeinsamen Dinner durften sie den Bald-Papa kennenlernen.

Bekanntheit erlangte die 30-Jährige als Ehefrau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67). Im Jahr 2016 trennten sich die beiden allerdings, rund ein Jahr später wurde die Scheidung finalisiert. In L.A. hat sich die Schwangere eine neue Existenz aufgebaut. Sie führt dort ein vegetarisches Sushi-Restaurant.

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

WENN.com Sophia Vegas mit ihrem Hund

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim alias Sophia Vegas, Model

