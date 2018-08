Jennifer Lopez (49) alias "The Booty" ist vor einem Monat 49 geworden – das sieht man ihr aber überhaupt nicht an! Die Erfolgssängerin schafft es immer noch, ihren heißen Body in Form zu halten, für den sie regelmäßig im Gym schwitzt und stets auf eine gesunde Ernährung achtet. Doch hierfür muss die Powerfrau besonders hart gearbeitet haben: Auf den neuesten Pics von ihr ist zu erkennen, dass Jennifers Bauchmuskeln total durchtrainiert sind!

Kürzlich spazierte die Latin-Diva nur in Sport-BH und Leggins durch New York – sofort fällt auf: Jennifer hat aktuell sogar ein richtiges Sixpack! Da hat die "Jenny from the Block"-Interpretin sich in letzter Zeit wohl besonders häufig im Fitnessstudio blicken lassen. Denn um als Frau ein solches Ergebnis zu erreichen, muss man seinen Körperfettanteil auf circa 10 bis 15 Prozent senken – normalerweise liegt der Durchschnittswert bei einer normalgewichtigen Person aber zwischen 20 und 30 Prozent!

Dass J.Lo aktuell super in Shape ist, bewies sie nun auch bei den diesjährigen MTV Video Music Awards! Trotz ihres Alters konnte die 49-Jährige locker mit den jüngeren "Booty-Wundern" Nicki Minaj (35), Blac Chyna (30) und Co. mithalten.

MEGA Sängerin Jennifer Lopez in New York, August 2018

Anzeige

Judy Eddy/WENN.com Jennifer Lopez, US-Sängerin

Anzeige

WENN Jennifer Lopez 2018 bei den MTV Music Video Awards in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de