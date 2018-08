Dieses Duo verzaubert seine Follower! Am 1. Februar dieses Jahres veränderte sich das Leben von Rapper Travis Scott (26) mit der Geburt seiner Tochter Stormi Webster auf einen Schlag. Seitdem ist der Liebste von Kylie Jenner (21) wie ausgewechselt und genießt das Papa-Dasein in vollen Zügen. Das zeigen nun auch aktuelle Schnappschüsse des Texaners: Zuckersüß kuschelt Travis mit seinem Töchterchen!

Was für ein niedlicher Anblick: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker jetzt gleich zwei Fotos mit seiner Kleinen. Liebevoll hebt er Stormi dabei in die Luft, gibt ihr zunächst einen Kuss auf den Bauch und drückt sie auf dem zweiten Bild an sich. Dem gut gelaunten Wonneproppen scheint die Knuddeleinheit zu gefallen, denn sie grinst über beide Ohren. Zu den Aufnahmen schrieb Travis glücklich: "Großartige Stimmung. Ich bringe meiner Stormi bei, wie man liebt. Ich werde dieses Lächeln für immer beschützen!"

Das Grinsen seines Mädchens dürfte dem "Butterfly Effect"-Interpreten auch aus einem anderen Grund so gut gefallen: Denn Stormi ist ihrer Mutter, als die noch ganz klein war, wie aus dem Gesicht geschnitten. Das fiel auch den Fans auf: "Oh mein Gott, sie sieht ihrer Mutter SO ähnlich!", "Sie ist Kylies Zwilling!" und "So süß, ihr Lächeln ist wie Kylies!", schwärmten die Fans unter dem Beitrag.

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

