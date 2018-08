Die britischen Royals gehören ohne Frage zu den beliebtesten Königshäusern überhaupt. Ob Prinz William (36), Gattin Herzogin Kate (36) oder seit Neustem auch Herzogin Meghan (37), sie alle sind an Sympathie kaum zu übertreffen. Besonders Prinz Harry (33) wird für seine charmante und oft unkonventionelle Art von vielen gefeiert. Doch auch wenn die junge Generation bei den Royal-Fans angesagt ist, der absolute Liebling der Palastangestellten ist jemand ganz anderes...

Bei den Mitarbeitern steht tatsächlich Queen-Gatte Prinz Philip (97) ganz hoch im Kurs. Er sei "brillant witzig, sehr schlau und sehr beliebt", so Schauspieler Matt Smith (35), der Prinz Philip in der Netflix-Serie "The Crown" verkörperte. Während seiner Vorbereitung auf die Rolle habe er mit einigen Leuten geplaudert, wie er jetzt dem britischen Express erzählte: "Wenn du mit einem der Angestellten gesprochen hast, ist Philip derjenige, den sie alle wirklich lieben." Besonders die Freundlichkeit des Herzogs von Edinburgh sei es, die den 97-Jährigen so sympathisch mache. Auch die Tatsache, dass er die königliche Etikette nicht ganz so ernst nehme, mache ihn sehr bodenständig. "Ich denke, er ist sehr umgänglich und offen gegenüber allen Mitarbeitern", erzählte Smith weiter.

Prinz Philip muss sich allerdings warm anziehen, denn er bekommt Konkurrenz! Zwar ist Herzogin Meghan noch nicht lange Teil der königlichen Familie, doch schon jetzt verzaubert sie ebenfalls das Palast-Personal. Auch sie zeichnet sich durch ihre liebevolle und fürsorgliche Art aus und pfeift beim Umgang mit den Bediensteten aufs Hof-Protokoll.

David Cheskin/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Sophie, Countess of Wessex und Prinz Andrew im Balmoral Castle

Anzeige

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip im Mai 2018

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de