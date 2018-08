Bei Julian Claßen (25) und Bibi Heinicke (25) überschlagen sich die Ereignisse! Erst im Mai ließ das YouTuber-Pärchen die Bombe platzen: Bibi ist schwanger. Knapp zwei Monate später folgten dann auch schon die nächsten Hammer-News: Julian fiel vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt mit einem üppigen Strauß Rosen um ihre Hand an – und als ob das alles noch nicht genug wäre, überraschten die verlobten Bald-Eltern ihre Fans jetzt mit den nächsten Neuigkeiten: Noch bevor ihr Söhnchen auf die Welt kommt, ziehen sie in ein Haus.

Jetzt sind es nur noch wenige Wochen, bis die beiden Webstars ihren kleinen Sonnenschein endlich in den Armen halten können. Trotz ihrer üppigen Babykugel in der 35. Schwangerschaftswoche muss die 25-Jährige jetzt allerdings die Kartons packen. Wie das Duo in seinem neuesten YouTube-Clip verkündete, sei es nämlich dringend an der Zeit, sich räumlich zu vergrößern. Von Bibis und Julians schicker Wohnung geht es jetzt kurzerhand in eine größere Bleibe. "Wir haben viel gesucht und es war irgendwie echt Schicksal, dass wir ausgerechnet jetzt etwas gefunden haben", plauderten sie aus. Dabei wollen sie jetzt auch gar nicht lange fackeln. "In zwei Wochen sind wir auf jeden Fall umgezogen", verriet der werdende Papa.

Über ihre wohnliche Veränderung freuen sich die Lovebirds tierisch – vor allem, weil sie ihrem Spross ausreichend Platz und saftiges Grün bieten können. "Wir wollten am liebsten ein Haus mit Garten, weil wir beide auch mit Garten aufgewachsen sind", freute sich Bibi. Diesen Wunsch haben sich die beiden nun erfüllt.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

