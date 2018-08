Bei Chethrin Schulze (25) und Daniel Völz (33) hatte alles so schön angefangen. Offiziell trafen der Bachelor und das Ex-Curvy Supermodel in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel zum ersten Mal aufeinander und die Stimmung hätte nicht besser sein können – bis Samstag. Chethrin wurde von ihren Mitstreitern auf die Nominierungsliste gesetzt. Ein harter Schlag für die Blondine, die am Sonntag nun in Tränen ausbrach. Aufgefangen wurde sie von Flirt-Partner Daniel. Auf Intimitäten hatte der Rosenkavalier dann aber gar keine Lust!

Wegen der Tatsache, dass ihre prominenten Kontrahenten sie rauskicken wollten, holte sich die Influencerin Zuspruch von Daniel. "Lass dich jetzt nicht verunsichern. [...] Du bist so stark, wie du deine Sachen machst. Du bist lustig, du bist intelligent", ließ er seine Mitbewohnerin wissen. Für Chethrin war klar: Diese Worte müssen belohnt werden! "Jetzt muss ich dich aber eigentlich umarmen, weil du so liebe Sachen sagst", säuselte sie in seine Richtung. Das passte Daniel aber gar nicht in den Kram. "Nein, hör auf!", wies er die 25-Jährige schroff an. Ist die aufkeimende Liebe damit auch schon wieder vorbei?

Hat Katja Krasavice (22) mit ihrer Vermutung am Ende doch recht? Im Plausch mit Johannes Haller (30) stellte das Nackt-Sternchen fest, dass ihre neue Busenfreundin ihrem Lover in spe zu sehr hinterherrenne. Der Bachelorette-Hottie konnte seiner blonden Gesprächspartnerin darin nur zustimmen.

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze, Daniel Völz, Pascal Behrenbruch und Katja Krasavice bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice und Johannes Haller bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de