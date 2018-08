Die Tage im Promi Big Brother-Haus ziehen ins Land und bei Chethrin Schulze (25) hat sich vor allem eine Mission eingebrannt: Die Ex-Love Island-Kandidatin will das Herz des einstigen Bachelor-Buben Daniel Völz (33) erobern und das um jeden Preis. Ob Kuschel- oder Kraulangebote – die blonde Beauty legt sich mächtig ins Zeug, um ihren Schwarm von sich zu überzeugen. Aber meint sie es vielleicht ein bisschen zu gut? Ihre Mitbewohnerin und Freundin Katja Krasavice (22) ist sich sicher: Chethrin bietet sich zu sehr an!

Während die 25-Jährige und ihr Loverboy auf der Baustelle frieren, lebt die Sex-Influencerin im Villenbereich. Dem Rosenboy Johannes Haller (30) gegenüber erzählt sie, dass sie Chethrin raten würde, nach dem Motto "Mach dich rar, bist du ein Star" zu leben. "Du musst auch ein bisschen rar sein, weil ein Mann muss das auch ein bisschen so machen", stellte sie klar. Die Buhlen um Aufmerksamkeit könnte der Berlinerin laut Katja früher oder später zum Verhängnis werden. "Bei Daniel bin ich voll unsicher. Manchmal gibt er voll die Zeichen, die reden dann auch voll, aber manchmal ist er dann auch voll zurückhaltend", plauderte sie weiter. Das liege vor allem daran, dass Chethrin dem Synchronsprecher zu sehr hinterlaufe.

Von Anfang standen die beiden Turteltauben unter der besonderen Beobachtung der Zuschauer – immerhin wird ihnen nachgesagt, dass sie schon vor ihrer Zeit im TV-Container ein Techtelmechtel gehabt haben sollen. Immer wieder wurden Gerüchte laut, Daniel habe sich wegen ihr damals von seiner auserwählten Herzdame Kristina Yantsen getrennt.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice und Johannes Haller bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Chethrin Schulze im "Promi Big Brother"-Haus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de