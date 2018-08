Der After-Baby-Body von Cardi B (25) kann sich wirklich sehen lassen! Vor wenigen Wochen wurde die Rapperin zum ersten Mal Mutter einer niedlichen Tochter. Gemeinsam mit ihrem Mann Offset (26) hieß die US-amerikanische Musikerin die kleine Kulture Kiari in ihrem Leben willkommen. Nun präsentierte Cardi stolz ihre wohlgeformten Kurven nach der Schwangerschaft – und ließ dabei ziemlich ungeniert all ihre Hüllen fallen!

Dieses besonders heiße Bild postete nun ihr Ehemann Offset auf seiner Instagram-Seite. Ziemlich lasziv blickt die 25-Jährige auf dem Foto ohne ein Stückchen Stoff am Körper über ihre Schulter. "Frau, Göttin, Schönheit", betitelte ihr Gatte den Schnappschuss. Neben der nackten Haut machen vor allem Cardis knallpinkfarbene Haare und ihr ziemlich großes Tattoo auf ihrem Po die Momentaufnahme zu einem echten Hingucker. Die Community war angesichts dieser freizügigen Einblicke jedenfalls total begeistert.

Dass die Künstlerin nicht gerade mit ihren Reizen geizt, bewies die frischgebackene Mum erst vor Kurzem. In einem schwarzen BH bekleidet posierte Cardi auf einem Tisch in ihrem Privatjet. Wie findet ihr es, dass die Künstlerin sich als Mutter einer Tochter so aufreizend auf ihrem Social-Media-Kanal präsentiert? Stimmt ab!

Getty Images Offset und Cardi B bei den BET Hip Hop Awards 2017

Instagram / iamcardib Rapper Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari

Instagram / iamcardib Cardi B im August 2018

