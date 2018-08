Jetzt sollte Daniel Völz (33)' Bachelor-Auserwählte Kristina Yantsen lieber weghören! Bei Promi Big Brother turteln der einstige Rosenkavalier und die Blondine Chethrin Schulze (25) was das Zeug hält. Doch wo Süßholz geraspelt wird, fallen offenbar auch Späne. Die Ex-Love Island Kandidatin wetterte heftig gegen Daniels Verflossene, weil sie ihr eine Mitschuld an der Trennung des Bachelor-Paares vor vier Monaten gab. Und auch der 33-Jährige hatte wenig Positives über die Tänzerin zu sagen: Den regelrechten Hetz-Tiraden von Chethrin hatte er nichts entgegenzusetzen – im Gegenteil.

Auf der Baustelle, wo sich das Vielleicht-Paar derzeit befindet, ging es nach der einfachen Nachfrage, wen Daniel als Bachelor von den Kandidatinnen gewählt hatte, rund: "Die mit den schiefsten Zähnen", spielte Chethrin auf Kristina an. "Na ja, sie hat mittlerweile so eine Plastikfresse, sie hatte ja vorher so kleine abgewetzte Dinger", bekräftigte Daniel. Von da an gab es für die RTL-II-Kuppelshow-Kandidatin kein Halten mehr: "Sie sieht aus wie eine Spinne, die zu viel geschmissen hat. Man merkt, sie ist ein Freak. Eine kleine Möchtegern-Tänzerin."

Der Grund für die krasse Läster-Attacke sei, dass die Rosendame angeblich versucht habe, Chethrins Ruf zu verstören. Kristina war sich schon im vergangenen April sicher, dass sich die Ex-Islanderin und der Synchronsprecher kennen – und bereits eine Affäre haben würden. "Ich bin zu 100 Prozent nicht gut auf sie zu sprechen. Sie wurde nach der Trennung als die Gute dargestellt. Die arme weinenden N*tte", holte Chethrin auch im Einzelinterview zum nächsten verbalen Schlag gegen die Bachelor-Verflossene aus. Von ihm gab es tatsächlich kein Wort der Beschwichtigung: "Ich verstehe Chethrin total, dass sie kein gutes Wort für meine Ex hat", zeigte er sich verständnisvoll.

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Promi Big Brother, Sat. 1; Instagram / kristinayantsen Chethrin Schulze, Daniel Völz und Kristina Yantsen

