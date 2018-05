Ist an den Gerüchten also doch was dran? Erst vor einer Woche wird bekannt, dass das Bachelor-Paar Kristina Yantsen und Daniel Völz (33) sich getrennt hat. Die Karriere sei dem Rosenkavalier stets wichtiger gewesen, behauptete seine Ex kürzlich. Auch über eine Affäre mit Love Island-Star Chethrin Schulze (25) wird schon länger spekuliert. Diese Vermutungen scheint Kristina in einem Interview nun tatsächlich zu bestätigen.

Dass Daniel mit anderen Frauen Kontakt gehabt hätte, bestätigte die gebürtige Russin bereits. Bei Guten Morgen Deutschland nennt sie nun auch den Namen Chethrin: "Er hat zu mir gesagt, dass er sie nicht kennt. Überhaupt nicht. Als ich dann in Berlin war, das war an meinem Geburtstag, da hab ich auf sein Handy geschaut und ihren Namen gesehen." Also doch? Schließlich erklärte Daniel noch, dass er die Blondine gar nicht kennen würde.

Auch Chethrin äußerte sich bereits in einem Instagram-Livestream zu den Gerüchten: "Ich möchte hier einfach klar stellen, dass der Daniel Völz und ich uns nicht persönlich kennen."

Michelle Zillekens Erster gemeinsamer Auftritt von Kristina Yantsen und Daniel Völz

P.Hoffmann / WENN.com Daniel Völz und Kristina Yantsen

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-Star

