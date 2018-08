Da hat die Bachelorette ihre Top drei doch mal ordentlich aufs Korn genommen! Vergangene Woche bekamen Alexander Hindersmann, Daniel Lott und Filip Pavlovic eine Rose – und blickten hinterher herrlich verdutzt aus der Wäsche, als Nadine Klein (32) ankündigte, dass die Dreamdates doch tatsächlich in Holland stattfinden. Gibt es in der diesjährigen Staffel wirklich keine paradiesischen Strände in exotischen, fernen Ländern?

Zwar werden die Dates nicht wie von Nadine angekündigt in Holland über die Bühne gehen, aber in den Niederlanden, genauer gesagt auf den ABC-Inseln – die Karibik-Träume Aruba, Bonaire und Curaçao gehören schließlich auch zum niederländischen Königreich. Ob die drei verbliebenen Kuppelshow-Kandidaten darauf von alleine kommen?

Wie in einer Die Bachelorette-Vorschau von RTL zu sehen ist, begrüßt Nadine Alex, Daniel und Filip zunächst zu einem gemeinsamen Abendessen in Hollands Hauptstadt Amsterdam und drückt ihren drei Favoriten als Rätsel jeweils ein aus Holz geschnitztes A, B und C in die Hand. Ob den Boys da wohl ein Lichtchen aufgeht? Sobald das passiert, dürfte die Enttäuschung über die vermeintliche Dreamdate-Location sicher auch schon verflogen sein – die stand dem einen oder anderen bei der letzten Rosenvergabe nämlich deutlich ins Gesicht geschrieben.

MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette Nadine Klein

MG RTL D Alex, Filip, Daniel und Nadine im Halbfinale von "Die Bachelorette"

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

