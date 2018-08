Heidi Klums (45) Füße trotzen den engen High Heels! Seit zwanzig Jahren begeistert die Germany's next Topmodel-Jurorin auf den Laufstegen weltweit – und zwängt sich dafür in meist unbequemes Schuhwerk. Da liegt die Befürchtung nahe, dass die Stöckelschuhe Spuren an Heidis Füßen hinterlassen haben könnten. Doch ein Blick auf das Instagram-Profil der Model-Mama zeigt eindeutig: Trotz des ständigen Tragens der hochhackigen Schuhe sind ihre Füße makellos – und ziehen den einen oder anderen neidischen Blick auf sich.

