Alphonso Williams (56) holt bei Promi Big Brother zum nächsten Verbalschlag gegen seine Konkurrentin Chethrin Schulze (26) aus. Nachdem er ihr in einem vertrauensvollen Dialog schon wenig feinfühlig sagte, dass sie mit ihren Flirt-Versuchen vor laufenden Kameras nicht von ihrem seiner Meinung nach fragwürdigen Image loskomme, passte dem Sänger bei einem Spiel im Promi-Container das Verhalten der Blondine wieder nicht: Wieso stichelt der DSDS-Sieger ständig gegen die einstige Love Island-Kandidatin?

"Du bist und bleibst blond!", knallte der Bühnenstar Chethrin entgegen, als sie während einer Challenge, bei der die richtigen Schlüssel für etliche Schlösser einer Schatztruhe gefunden werden mussten, nicht schnell genug war. Damit feuerte er an nur einem Tag schon zum zweiten Mal gegen die Kuppelshow-Teilnehmerin. Dabei hat der 56-Jährige eigentlich den Spitznamen "Papa Bär" inne, das Wettern gegen die 26-Jährige passt also nicht recht zu der bisherigen Stimmungskanone. Seine Laune trübte vor den Sticheleien ein Beef mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Umut Kekilli (34). Der Kicker regte sich vor seinem Auszug am Montag darüber auf, dass Alphonso sich einfach nicht seinen Namen merken konnte.

Ob ihm dieser Streit die Strahlemann-Einstellung endgültig genommen hat? Zumindest die Berlinerin scheint nicht recht zu wissen, wie sie mit der neuen Seite des Brillenträgers umgehen soll. "Der Alphonso, der kann halt manipulieren, auf eine ganz fiese und krasse Art und Weise", ist sie sich nach den jüngsten Angriffen von ihm sicher.

"Promi Big Brother", Sat.1 Alphonso Williams bei "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

"Promi Big Brother", Sat.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

"Promi Big Brother", Sat.1 Umut Kekilli bei "Promi Big Brother" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de