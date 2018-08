Es kam ganz anders als gedacht! Bei Promi Big Brother hatte Sophia Vegas (30) überraschend die Babybombe platzen lassen. Dass das Busenwunder überhaupt in einer festen Beziehung ist, war bis zu diesem Zeitpunkt ein ebenso wohl gehütetes Geheimnis wie die Schwangerschaft selbst. Erst seit sieben Monaten sind Sophia und Dan zusammen. Nachwuchs sei von Anfang an zwar ein Thema gewesen, doch dass die beiden so früh Eltern werden, damit hat die 30-Jährige nicht gerechnet.

Im Interview mit akte erinnerte sich die OP-Liebhaberin zurück: "Für mich war klar im Leben, dass ich Kinder haben möchte. Und für mich war auch klar, dass er der Mann sein wird, mit dem ich Kinder haben möchte. Nur: Es war halt nicht so früh geplant." Im ersten Moment sei es deshalb ein Schock gewesen, Sophia war von dem Zeitpunkt überrascht – aber nicht nur aus diesem Grund. "Bei mir war das auch aus ärztlicher Sicht nicht so klar, ob ich überhaupt Kinder kriegen kann", gab der Realitystar preis.

Immerhin hat sich die Blondine in den vergangenen Jahren zahlreichen Schönheitseingriffen unterzogen, sich Rippen entfernen und ihre Taille extrem verkleinern lassen. Auch ihre Brüste sind nicht mehr natürlich: "Ich habe mich vor jeder Operation erkundigt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf Schwangerschaften oder irgendwas anderes haben kann." Die Mediziner hätten ihr versichert, dass alles in Ordnung sei.

Mehr bei "akte" heute Abend um 23:55 Uhr bei SAT.1.

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Vegas in Düsseldorf 2018

Die Geissens, RTL II Sophia Vegas in "Die Geissens"

Facebook / Sophia Wollersheim Sophia Vegas

