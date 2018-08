Sophia Vegas (30) schwebt wohl im absoluten Liebesglück. Das Busenwunder ließ kürzlich bei Promi Big Brother eine große Bombe platzen: Sie erwartet ein Kind. Viel ist nicht über den Kindsvater bekannt, außer dass Dan ein Geschäftsmann aus den USA ist. Doch nun äußerte sich die Blondine zu ihrer Gefühlswelt: Bei ihrem Schatz wusste Sophia sofort, dass er der Richtige ist.

Wie das Reality-TV-Sternchen jetzt im Interview bei Endlich Feierabend! verriet, habe der Unternehmer sie von Anfang an begeistert: "Er ist ein besonderer Mensch. Ich liebe alles an ihm. [...] Das merkt man einfach, wenn es der richtige Partner ist." Das Paar habe sich bei einer privaten Feier kennengelernt und so eine schöne Anfangszeit miteinander verbracht, dass sie alle ihre Zweifel ablegte: "Bei mir war es nie klar, ob ich Kinder kriegen kann, aber bei ihm war ich mir sicher, dass ich welche will." Obwohl sie erst seit sieben Monaten zusammen sind, sei die Schwangerschaft für die 30-Jährige ein großartiges Geschenk.

Solche Aussagen dürften Sophias Ex keineswegs ins Grübeln bringen. In ihrer Beziehung mit Bert Wollersheim (67) waren Kinder zwar nie ein Thema, doch das lag nicht an der Kurven-Beauty. Tatsächlich habe die Rotlichtlegende in seinem Alter nicht noch einmal Vater werden wollen. Er freue sich nun aber sehr für seine frühere Ehefrau.

WENN.com Sophia Vegas mit ihrem Hund

Instagram / https://www.instagram.com/officialsophiavegas/?hl=en Sophia Vegas, Reality-TV-Sternchen

Nicole Gehring/WENN Sophia und Bert Wollersheim im Gerichtsgebäude in Krefeld

