Da ist Bastian Schweinsteiger (34) mal wenige Tage in seiner Heimat München, schon folgt ein emotionales Highlight nach dem nächsten. Erst am Montag wurde dem Fußballer der Bayrische Verdienstorden verliehen – einen Tag später folgte dann das Abschiedsspiel zwischen Schweinis aktuellem Verein Chicago Fire und seinem ehemaligen Fußballklub Bayern München. Dieses Ereignis nahm sein Kicker-Kumpel Lukas Podolski (33) jetzt zum Anlass, um seinem Freund liebevolle Worte zu widmen.

"Ich kann mich noch erinnern, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe. Du hattest so blond gefärbte Haare, du warst der Typ aus Bayern und ich der Junge aus Kölle. Wir waren quasi noch Teenager und wollten einfach nur kicken", begann Poldi seinen offenen Brief im Kölner Express. Im Februar 2004 hatten sie das erste Mal gemeinsam für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden – 14 Jahre später sind sie Freunde fürs Leben. "Ich bin richtig froh, dich als Freund zu haben! Auch wenn du jetzt in Chicago spielst und ich in Japan, wir werden uns immer über den Weg laufen. Alles Gute Schweini, dein Poldi", ließ er seinen Gefühlen freien Lauf.

Die Chemie stimmte sowohl privat als auch auf dem Spielfeld. Für Lukas zählt der 34-Jährige sogar zu den ganz Großen: "Wenn du mit deiner Karriere nicht zufrieden sein kannst, wer denn dann Du bist eine Legende geworden! Weltmeister, Triple-Sieger, Dauer-Meister und was du nicht alles gewonnen hast. Du hast etwas Außergewöhnliches geschafft."

JOCHEN LUEBKE/AFP/Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski im Jahr 2005

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski im Juni 2016

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski bei der WM 2014

