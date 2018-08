Was für eine riesige Ehre für das wohl berühmteste Plus-Size-Model! Tess Holliday (33) ist vor einigen Jahren durch ihre unkonventionellen Maße im Mode-Business bekannt geworden. Mit einer Körpergröße von 165 cm bringt sie rund 117 Kilo auf die Waage. Sie war das erste Übergrößen-Model, das von einer "herkömmlichen" Agentur unter Vertrag genommen worden war. Jetzt wurde der Kurven-Beauty eine ganz besondere Ehre zuteil: Tess ziert die kommende Titelseite des Hochglanzmagazins Cosmopolitan!

Diese freudige News teilte die 33-Jährige ihren Followern nun via Instagram mit und gab den ersten Einblick auf die Oktoberausgabe. "Ich bin buchstäblich ein Cosmo-Girl. Ich kann es einfach nicht glauben", begann die zweifache Mama ihren Freuden-Post. Hätte sie damals als junges Mädchen einen Körper wie ihren eigenen auf einer Zeitschrift wie Cosmopolitan gesehen, hätte es ihr Leben verändert – und dies wolle sie jetzt mit ihrem Cover bei anderen Frauen bewirken.

Doch die heutige XXL-Queen ist nicht immer so selbstbewusst mit ihrem kurvigen Body umgegangen. Im Alter von 13 Jahren nahm das Laufsteg-Girl ziemlich oft an Schönheitswettbewerben teil. Die Competition habe sie aber nie gewonnen. "Und, oh Gott, wie sehr wollte ich mich hübsch fühlen und dazugehören", schrieb sie zu ihrem damaligen Instagram-Post, in dem sie sich an diese Zeit zurückerinnerte.

Getty Images Tess Holliday, Model

Getty Images Tess Holliday, XXL-Model

Instagram / tessholliday Model Tess Holliday als Teenagerin und heute

