Diese Hass-Nachricht erschütterte Tess Holliday (33) zutiefst! Als Plus-Size-Model polarisiert die US-Beauty extrem: Die einen lieben ihre Kurven und ihr Selbstbewusstsein, die anderen möchten sie zum Abnehmen bewegen – was bedeutet, dass sich die Zweifach-Mom immer wieder mit fiesen Kommentaren auseinandersetzen muss. Nun erreichte sie und zwei Influencer-Freundinnen aber eine besonders abstoßende Nachricht: Ein Mann beleidigte sie aufs Übelste und drohte sogar, sie umzubringen!

Die Hate-Message erreichte ursprünglich Plus-Size-Bloggerin Natalie Hage, mit der Tess das Projekt "Eff Your Beauty Standards" betreibt. Die beiden und ihre Curvy-Kollegin Whitney Thore teilten die fiese Nachricht auf ihren Instagram-Profilen. Der Verfasser, dessen Namen sie geheim hielten, formulierte darin sogar seinen Wunsch, die drei Frauen mit Hohlspitzgeschossen zu töten. "Das Einzige, was mir an euch gefällt, ist, dass ihr nicht älter als 50 werdet", schob er nach. Tess erklärte in ihrem Posting, sie selbst bekomme täglich Todesdrohungen und blockiere die Personen meist einfach, sei aber in diesem Fall besonders wütend geworden.

Natalie, der auf Insta über 152.000 Abonnenten folgen, hat von dem Unbekannten bereits mehrfach Hassnachrichten bekommen, erzählte sie Yahoo Lifestyle. Nach dieser üblen Drohung habe sie die Behörden vor Ort, einen ehemaligen Arbeitgeber des Mannes und seine Familie kontaktiert. "Seine Familie meinte, sie haben nicht viel Kontakt zu ihm und dass er Probleme mit einer psychischen Erkrankung hat, sie aber sein Verhalten keinesfalls entschuldigen", erklärte das Model.

Instagram / tessholliday Tess Holliday

Anzeige

Getty Images Whitney Thore in Pasadena (Kalifornien)

Anzeige

Instagram / nataliemeansnice Natalie Hage, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de