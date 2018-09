Seit einigen Jahren mischt Tess Holliday (33) als erfolgreiches XXL-Model die Modewelt auf. Bei einer Größe von 1,65 Meter bringt sie 117 Kilo auf die Waage – und ist damit ziemlich dick im Geschäft. Erst vor Kurzem hatte sie die Ehre, das Cover der britischen Cosmopolitan zu zieren. Nun verriet Tess, dass sie sich erst jetzt, mit ihrem aktuellen Gewicht, so richtig wohlfühlt!

Die zweifache Mama schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und sprach in einem Interview mit der Zeitschrift Cosmopolitan ganz offen über die Liebe zu ihrem Körper. "Ich wiege so viel, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben gewogen habe und ich musste erst so schwer werden, um mich endlich selbst zu lieben", offenbarte die 33-Jährige in dem Gespräch. Dieses Selbstbewusstsein habe sie sich schon viel früher gewünscht, so die kurvige Beauty weiter.

Einer, der Tess ganz besonders für ihre positive Ausstrahlung liebt, ist Ehemann Nick. Anfang des Jahres postete er einen ziemlich freizügigen Schnappschuss von seiner Frau und demonstrierte damit seine Solidarität für den Protestmarsch "Women's March" in Washington D.C. "Frauen verdienen Respekt, egal, ob sie komplett nackt oder von Kopf bis Fuß bedeckt sind", schrieb Nick damals auf Instagram und machte so seine Unterstützung für die Rechte von Frauen deutlich.

Cosmopolitan Tess Holliday, Plus-Size-Model

Getty Images Tess Holliday, Plus-Size-Model

Noam Galai/Getty Images for Beautycon Tess Holliday auf der Beautycon 2017

