Massige Modelqualitäten! Tess Holliday (32) ist das schwerste und kleinste Supermodel der Welt. Sie bringt bei einer Größe von 165 cm stolze 117 Kilo auf die Waage – und strotzt dabei nur so vor Selbstliebe: "Ich bin sexy, selbstbewusst und lasse mich von nichts abbringen. Und alle, die was anderes sagen, können mich mal!", behauptete sie unter einem Instagram-Foto. Das war aber nicht immer so! In der Vergangenheit hatte die Laufstegbeauty auch mit extremem Bodyshaming zu kämpfen.



