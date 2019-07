Was für ein Sahneschnittchen! Tess Holliday (34) zeigt sich im Netz von ihrer absoluten Schokoladen-Seite. Mit Kleidergröße 52 hat die Kurvenqueen als erstes Übergrößen-Model einen Vertrag in einer Model-Agentur eingesackt. Seither wird die Beauty im Netz immer wieder wegen ihres Gewichts stark angefeindet – bekommt täglich fiese Nachrichten. Das ist der Brünetten aber vollkommen egal. Tess steht zu ihren Rundungen – und das machte sie jetzt splitterfasernackt deutlich.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein ganz schön freizügiges Foto mit ihren Fans. Lasziv blickt das Plus-Size-Model in die Kamera während sie ihre sexy Kehrseite präsentiert – und das so vollkommen unverhüllt. Dazu schreibt sie: "Ich gebe euch allen Kuchen zu meinem Geburtstag" und spielt damit auf ihre Rundungen an.

Bei ihren Followern kam dieser Nackt-Schnappschuss richtig gut an. So schrieb ein User: "Ich wünschte, ich wäre so selbstbewusst wie du. Aber ein Vorbild, wie dich zu haben, macht es einfacher." Natürlich gratulierten ihre Fans ihr auch fleißig zum Geburtstag. "Herzlichen Glückwunsch, schönes Mädchen", lautete der allgemeine Tonus im Netz.

Instagram / tessholliday Plus-Size-Model Tess Holliday

Craig Barritt/Getty Images for Refinery29 Tess Holliday, XXL-Model

Instagram / tessholliday Tess Holliday, Model

