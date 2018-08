Nichts und niemand scheint Chethrin Schulze (26) im Promi Big Brother-Container etwas anhaben zu können: Vier Mal wurde die TV-Barbie jetzt schon von ihren Konkurrenten auf die Abschussliste gesetzt. Und jedes Mal hat ihre offenbar riesige Fan-Base dafür gesorgt, dass sie weiter um Geld und Titel kämpfen darf. Ihre Mitbewohner sehen Chethrin plötzlich in einem völlig neuen Licht: Und beginnen, sich bei ihrem sonstigen Nominierungs-Opfer einzuschleimen…

Vergeben und vergessen? "Jetzt sind die Karten neu gemischt. Wir haben uns ja ausgesprochen, wir haben keinen Beef mehr. Es ist alles gut", beteuerte Alphonso Williams (56) als Erster ganz scheinheilig. Und auch Daniel Völz (33) geht erneut in die Flirt-Offensive, obwohl zwischen ihm und Chethrin schon lange das lodernde Feuer der jungen Liebe erloschen gewesen ist. Nur eine scheint sich noch an die Anfeindungen und Lästereien der vergangenen Tage zu erinnern: Silvia Wollny (53)! "So viel Schleim können Menschen nicht verstreuen, wie es hier auf der 'Baustelle' im Moment passiert", erklärt die elffache Mutter.

Chethrin genießt ihr neues Standing in der Gruppe, zu dem ihr die Fans verholfen haben: "Für die anderen bin ich jetzt definitiv Konkurrenz – definitiv! Sie sehen, ich bleibe." Das falsche Schleim-Spiel durchschaut sie sofort: "Ich bin doch nicht blöd. Es ist absolut sicher, dass ich morgen wieder nominiert werde."

SAT.1 Alphonso Williams bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1 Silvia Wollny bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1 Daniel Völz, Chethrin Schulze, Johannes Haller und Alphonso Williams bei "Promi Big Brother" 2018

