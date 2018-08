War es das mit der Container-Liebe? Seit fast zwei Wochen versucht Chethrin Schulze (26) sich bei Promi Big Brother in das Herz von Bachelor Daniel Völz (33) zu flirten. Sogar eine kuschelige Nacht auf der Couch in der VIP-WG verbringen die ehemalige Love Island-Kandidatin und der Herzensbrecher miteinander. Doch schon seit einigen Tagen zeigt Daniel sich desinteressiert und davon hat Chethrin jetzt offensichtlich genug: Sie macht Schluss!

Am Dienstag mussten alle Bewohner der Luxusvilla den Champagner hinter sich lassen und zu ihren Kollegen auf die Baustelle ziehen. Endlich wieder beieinander konnten Chethrin und ihre PBB-Bestie Katja Krasavice (22) ausgiebig plaudern. Thema Nummer eins: Die Turtelei mit Daniel. "Ich finde Daniel von der Hülle her attraktiv, aber beziehungstechnisch: Ich weiß nicht. Flirten ist okay, aber was Festes eher nicht so", stellte die Blondine fest. So würde der einstige Rosenkavalier ihren Ansprüchen nicht ganz genügen, vor allem, weil er sich nicht genügend um sie kümmert: "Zum Beispiel machen wir uns Tee und dann bringt er lieber dem Johannes einen und fragt mich nicht, ob ich einen möchte. Die Tür aufhalten ist auch nicht drin. [...] Wirklich ganz banale Dinge, die selbstverständlich sind, die ich aber nicht an ihm entdeckt habe."

Vielleicht spielt aber auch eine andere Frau bei Chethrins Sinneswandel eine Rolle. Die frisch ausgezogene Cora Schumacher (41) halten die Girls nämlich eventuell für Daniels Objekt der Begierde: "Das ist ja deren Sache, da mische ich mich nicht ein, ich habe ja keine Besitzansprüche an Daniel. Wenn das Daniels Geschmack ist…"

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Chethrin Schulze an Tag neun bei "Promi Big Brother"

