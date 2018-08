Trauriges Jubiläum für die Briten: Heute vor 21 Jahren verunglückte Prinzessin Diana (✝36) während einer wilden Verfolgungsjagd mit Fotografen in Paris. Die Ex-Frau von Prinz Charles (69) wird vielen Menschen wohl für immer in Erinnerung bleiben, immerhin war und ist die Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (33) eine der beliebtesten Mitglieder der Königsfamilie. Die Prinzessin der Herzen wird von ihren Liebsten vermisst, besonders an einem Tag wie diesem. Im Netz gedachte ihr eine enge Freundin mit einem emotionalen Post.

Unternehmerin Rosa Monckton hatte eine enge Beziehung zu Diana, so hatte Rosa die 36-Jährige zur Patentante von einer ihrer beiden Töchter ernannt. Auf ihrem Twitter-Account zollte die Society-Lady ihrer guten Freundin Tribut und teilte dazu ein Foto. Darauf zu sehen: eine glückliche und strahlende Lady Di – ein Bild, mit dem die 64-Jährige ihre Vertraute verbindet: "Diana, so wie ich mich an sie erinnere. Es wurde nie genug über ihren Sinn für Humor und ihre Lebensfreude berichtet. Sie war eine Freundin und wunderbare Patentante für Domenica. Ruhe in Frieden."

Vom Palast gab es bisher kein öffentliches Statement, doch William und Harry werden sicher an ihre Mutter denken. Die Brüder halten die Erinnerung und ihr Vermächtnis in Ehren. Im vergangenen Jahr, zum 20. Todestag, hatte der 36-Jährige ganz offen über den Verlust und seine Nachwirkungen gesprochen: "Manchmal erinnere ich mich an etwas Positives, manchmal an etwas Trauriges. Ich muss oft schmunzeln, wenn jemand etwas sagt und ich denke 'Genau das hätte sie auch gesagt'".

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London

Getty Images Rosa Monckton und ihre Tochter Domenica, Patenkind von Prinzessin Diana

Johnny Eggitt/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

