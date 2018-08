Das war's für Johannes Haller (30) bei Promi Big Brother. Der smarte Jachtverkäufer musste kurz vor dem Finale aus dem Haus ausziehen. Fast zwei Wochen lang schlug sich der einstige Die Bachelorette-Kandidat durch diverse Challenges und überstand das Zusammenleben auf engsten Raum mit den anderen Teilnehmern. In dieser Zeit musste er ohne seine große Liebe auskommen. Doch Yeliz Koc (24) überraschte ihren Schatz direkt nach seinem Exit.

In der Late Night Show zeigte sich der Blondschopf erst sehr glücklich über seinen Erfolg in der Sendung: "Ich habe damit nicht gerechnet. Das war so eine tolle Erfahrung." Dann dachte er aber sofort an seine Liebste: "Vielleicht sollte ich als Erstes mit meiner Freundin telefonieren." Doch hinter den Kulissen wartete die Hannoveranerin schon und gesellte sich dann zu ihrem Herzblatt. Die Freude über das Wiedersehen war so groß, dass sie sich die ganze weitere Zeit vor der Kamera herzten, küssten und die Blicke kaum voneinander abwenden konnten.

Von so vielen Emotionen zeigte sich auch Moderator Jochen Bendel (50) ganz angetan: Er verdrückte ein paar Tränen der Rührung. Natürlich hatte die schwarzhaarige Beauty auch ein paar lobende Worte für ihren tapferen Partner: "Du hast alles super gemacht!" Jetzt hat die Sehnsucht der Turteltauben also ein Ende gefunden.

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller für "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc auf Mallorca

Anzeige

Was sagt ihr zu der Reunion von Johannes Haller und Yeliz Koc? Total niedlich! Das war einfach wunderschön. Das hat mich kaum berührt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de