Tritt sie bald in die Fußstapfen der bisherigen Victoria's Secret-Engel? Stefanie Giesingers (22) Modelkarriere ging nach ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel 2014 steil bergauf. Während sie schon in Deutschland einen großen Job nach dem anderen an Land gezogen hatte, verschlug es die Beauty vor rund einem Jahr nach New York. Dort wollte sie ihrem Traum, auch international durchzustarten, ein Stück näherkommen. Dass sie davon offenbar nur noch einen Finger breit entfernt ist, zeigen aktuelle Fotos aus der Metropole: Steffi wurde zum Casting für die Victoria's Secret Fashion Show im Big Apple eingeladen!

Paparazzi lichteten die Liebste von YouTuber Marcus Butler (26) über beide Ohren strahlend am Freitagnachmittag beim Casting Call in Midtown ab. In einem schlichten beigefarbenen Kleid mit frechem Halstuch und coolen Lederboots schlenderte Stefanie durch die New Yorker Straßen. Der wichtige Termin schien für die gerade einmal 22-Jährige richtig gut gelaufen zu sein, denn schon kurz nach der Vorstellungsrunde postete Steffi einen Grinse-Clip aus dem Taxi in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: "Glücklich" – versehen mit einem blauen Schmetterlings-Emoji. Ob sie damit wohl andeutet, bald selbst mit den berühmten VS-Flügeln über den Laufsteg zu schweben?

Weitere Aufnahmen der Fotografen vor Ort beweisen aber auch: Die GNTM-Gewinnerin hatte nicht gerade unattraktive Konkurrenz! Unter anderem versuchten auch die hübsche Miss Universe Türkei 2014 Dilan Çiçek Deniz und Josie Canseco, die Tochter der US-amerikanischen Baseball-Legende José Canseco, ihr Glück.

Splash News Stefanie Giesinger auf dem Weg zum Victoria's Secret-Casting in NY

Splash News Model Dilan Çiçek Deniz beim Victoria's Secret-Casting in New York

Splash News Model Josie Canseco vor dem Victoria's Secret-Casting in NY

