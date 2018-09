Für Chethrin Schulze (26) ist endgültig Schluss mit dem Baustellenfraß! Das hübsche Love Island-Sternchen kämpfte in den vergangenen zwei Wochen mit zwölf anderen Stars um die Promi Big Brother-Krone 2018. Zwar schaffte es das TV-Blondchen trotz fünf banger Abende auf der Abschussliste ins große Finale. Für den ersten Platz reichte es am Ende aber nicht: Ganz knapp schnappte ihr die "Mutter der Nation" Silvia Wollny (53) den Titel weg. Wie Chethrin nach tagelanger Dauerüberwachung ihren ersten Tag in Freiheit einläutete? Sie verdrückte direkt zum Frühstück einen fetten Burger!

Hatte sie am vergangenen Abend noch mit ihren Ex-Container-Kollegen das Staffelende gefeiert, ging es heute Morgen für Chethrin zum Flughafen. Doch statt einer klassischen morgendlichen Stärkung führte sich die 26-Jährige direkt einen Burger mit Pommes und Softdrink zu Gemüte – nach den notdürftigen Mahlzeiten auf der PBB-Baustelle ein absolutes Highlight für sie! "Also Leute, ich gönne mir jetzt hier was am Flughafen", schwärmte die Plaudertasche in ihrer Instagram-Story. Ein obligatorisches Selfie mit dem amerikanischen Bulettenbrötchen durfte natürlich auch nicht fehlen.

Nur wenige Stunden später waren die Glücksgefühle, die sich nach dem Verzehr des deftigen Fast Foods eingestellt hatten, übrigens schon wieder verflogen: Der Flug der Kuppelshow-Teilnehmerin wurde gestrichen. Den Heimweg von Köln nach Berlin musste Chethrin dann wohl oder übel mit einem Mietwagen antreten.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Kandidatin 2017

Instagram / Chethrin_official Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

