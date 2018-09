Sie sind endlich Mann und Frau! Anfang des Jahres hatte Tom Beck (40) seiner Liebsten Chryssanthi Kavazi im Thailandurlaub die Frage aller Fragen gestellt. Mitte des Monats wagten die beiden dann den nächsten Schritt: Der ehemalige Alarm für Cobra 11-Schauspieler und Chryssanthi gaben sich erst standesamtlich, wenige Tage später auch kirchlich das Jawort. Tom meldete sich nun erstmals selbst zu Wort – und musste dabei einfach einen kleinen Scherz machen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der frischgebackene Ehemann ein Hochzeitsfoto, das ihn und seine Frau glücklich Hand in Hand zeigt. "Sie hat 'Nee' gesagt", witzelte der Musiker zu dem bezaubernden Schnappschuss. In dem Post richtete sich Tom auch an seine Liebsten. "Danke liebe Familie, liebe Freunde und alle, die dieses Wochenende ermöglicht haben. Allen voran natürlich meiner wunderschönen Braut", schwärmte der "Einstein"-Star. Er dankte in seinem Beitrag auch der Weddingplanerin, die laut Tom nicht aus der Ruhe zu bringen war.

Tom und Chryssanthi halten ihr privates Glück eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber Bunte gaben die beiden allerdings Details zu ihrer romantischen Trauung preis. Gefeiert wurde nach der griechisch-orthodoxen Hochzeit im Lokal der Eltern der GZSZ-Beauty.

Mathis Wienand / Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi beim Deutschen Filmpreis 2016

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der Goldenen Kamera in Hamburg

Anzeige

AEDT/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de