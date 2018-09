Bildeten Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) nach einer rauschenden Promi Big Brother-Aftershow-Party etwa eine Fahrgemeinschaft zurück in ihre Heimat Berlin? Während der VIP-Container-Staffel flirteten die zwei, was das Zeug hält – Freunde der Blondine behaupteten sogar, dass das Duo sich schon länger kenne, was beide aber vehement bestritten. Nun sorgte ein angeblicher Wink des Schicksals dafür, dass die Ex-Mitbewohner nach dem Ende der Reality-Show noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen konnten: Via Social Media zeigten die Vielleicht-Turteltauben, dass sie zumindest in einem Auto nach Hause fuhren.

"Unser Flug nach Berlin wurde gestrichen. Wir mieten uns jetzt ein Auto und dann fahren wir mit dem Auto zurück. Meine beste Freundin und ich wechseln uns mit dem Fahren ab", gab die kurvige Blondine am Samstag in ihrer Instagram-Story zu verstehen. Doch einige Stunden später saß nicht nur ihre BFF im Gefährt, sondern auch ein bekanntes Gesicht: Kein Geringerer als der Ex-Rosenkavalier Daniel lenkte den Wagen in dem kurzen Clip und aß zuvor offensichtlich auch mit der einstigen Love Island-Schönheit zu Mittag.

Die Stimmung zwischen den Hauptstädtern war in jedem Fall ausgezeichnet. Auch der Synchronsprecher hielt die sogenannte Zufallsbegegnung im Netz fest: "Guckt mal, wen ich gerade getroffen hab!", gab er sich überrascht. Dabei wäre es ebenso denkbar, dass die zwei sich verabredet haben. Immerhin war der "Promi Big Brother"-Charmeur schon in der TV-Villa der Meinung: "Wenn wir im normalen Leben noch mal aufeinandertreffen, könnte ich mir vorstellen, dass mehr passiert." Vielleicht kommt es dazu schneller als gedacht.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, diesjährige Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze am Flughafen

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz

