Sonya Kraus (45) gehört zu DEN Gesichtern der deutschen Fernsehlandschaft. Bekannt wurde sie durch den Spielshow-Klassiker "Glücksrad" und hat sich besonders als Moderatorin der Kultsendung "Talk Talk Talk" einen Namen gemacht. Über 20 Jahre arbeitet Sonya nun schon im Business – über das, was hinter der Kamera und abseits des Scheinwerferlichts passiert, redet sie jedoch kaum. Sogar ihren Ehemann hält die Zweifachmama komplett aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt jedoch gibt der TV-Star ein privates Detail preis – und stellt voller Stolz seine beste Freundin Steffi vor!

Schon vor Beginn ihrer Karriere liefen sich die beiden Frauen in einem Club in Frankfurt über den Weg: Steffi sei schon immer sehr groß gewesen und habe älter ausgesehen, kam daher schon als Teenie in jede Diskothek. "Sie 1,80 Meter, ich 1,77 Meter, wir konnten also auf Augenhöhe miteinander reden, das war toll", lachte die heute 45-Jährige im Bild-Interview. Es folgten etliche Partynächte, unter anderem spontan in Südfrankreich: "Wir haben bis vier Uhr nachts im Bikini ein Hotel gesucht, nix zu kriegen. Die lustigste Nacht meines Lebens."

Was Sonya besonders an ihrer BFF schätzt? "Steffi ist zu 100 Prozent loyal und immer für mich da!", beteuerte die Frankfurterin. Und für eines beneide sie ihre engste Vertraute total: "Steffi kann viel besser rechnen und sich so geniale Sachen merken wie Autokennzeichen."

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Moderatorin

Anzeige

Instagram/sonyakraus Sonya Kraus

Anzeige

Getty Images / Thomas Lohnes Sonya Kraus, Mai 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de