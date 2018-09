Gehören die großen Gefühle bei Kendall Jenner (22) und Ben Simmons etwa schon wieder der Vergangenheit an? Ende Mai kamen die ersten Dating-Gerüchte um das Model und den NBA-Star auf – damals war der Sportler allerdings offiziell noch mit Tinashe (25) zusammen. Ihre Beziehung endete und Kendall löste die Sängerin als Partnerin an Bens Seite ab, soll dafür aber gehörig Gegenwind von Tinashe bekommen haben. Nun soll es zwischen Kendall und Ben kriseln – kein Wunder, dass seine Ex sich diebisch auf die Aussicht freut, ihren offenbar untreuen Verflossenen bald selbst an Liebeskummer leiden zu sehen.

Angeblich stehen die Zeichen zwischen Kendall und Ben auf Trennung, weil die beiden zu wenig Zeit füreinander haben. Eine News, die die Fans der Reality-Beauty erschrecken mag, bei Tinashe aber für gute Laune sorgt, wie ein Bekannter der Sängerin HollywoodLife verriet: "Sie will nicht, dass Ben mit Kendall zusammen ist. Sie ist immer noch sehr verletzt davon, wie er mit ihr umgegangen ist, und findet es furchtbar, dass er einfach ohne zu zögern weitergemacht hat." Auch wenn der Basketballer der 25-Jährigen durch seine Flirts mit Kendall das Herz gebrochen hat, hofft sie nicht auf ein Liebes-Comeback mit ihm – ganz im Gegenteil.

Ein wenig Schadenfreude schwingt schon in Tinashes Gedanken zu den Split-Spekulationen mit. "Tinashe weiß, dass Kendall ein wenig den Ruf einer Femme Fatale hat, also hofft sie darauf, dass Kendall Ben auffressen und ausspucken wird. Und wenn das dann wirklich passiert, wird Tinashe ihm keine zweite Chance geben", sagte die Quelle. Dafür sei die Musikerin viel zu stolz und wolle sich auf keinen Fall ein zweites Mal von ihrem Ex, mit dem sie ein paar Monate lang glücklich gewesen war, veralbern lassen.

Vivien Killilea/Getty Images for Pandora Tinashe, Sängerin

APEX / MEGA TheMegaAgency.com Ben Simmons und Kendall Jenner in Beverly Hills

Instagram / Tinashenow NBA-Star Ben Simmons und Sängerin Tinashe

